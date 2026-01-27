Madagascar: Grand Sud - Une révolution numérique entamée avec les « Smart Villages »

Grâce à un partenariat stratégique entre le ministère du Développement numérique et le Programme alimentaire mondial (PAM), six « Smart Village » ou villages intelligents sont désormais opérationnels dans les régions Androy et Anosy.

Cette initiative marque un tournant dans le désenclavement et la modernisation des services publics en milieu rural, à travers la mise en oeuvre du programme RRT/Smart Village. « En déployant des centres communautaires dotés de guichets de services publics, l'État entend briser l'isolement des zones rurales et placer l'inclusion numérique au cœur du développement régional en entamant une révolution numérique avec les « Smart Village » dans le Grand Sud », a expliqué le ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, Mahefa Andriamampiadana, lors du lancement officiel de ce village intelligent situé à Vohitsova, dans la commune rurale d'Antanimora Sud, région Androy, la semaine dernière.

Une connectivité hybride

La particularité de ces villages intelligents repose sur une infrastructure technique résiliente, à travers l'utilisation d'une connectivité hybride. « En combinant la connexion par satellite et l'énergie solaire « off-grid » ou hors réseau, le gouvernement garantit à la population un accès aux services publics 24h/24.

Ce modèle de connectivité hybride permet d'assurer la continuité administrative, même dans les localités les plus isolées. Pour concrétiser cette modernisation, 11 entités administratives clés, incluant les districts, les hôpitaux, la gendarmerie, les circonscriptions scolaires (CISCO) et les directions régionales de l'Agriculture et de l'Élevage, sont dotées d'ordinateurs portables.

Cet équipement permet d'automatiser les démarches et d'optimiser le reporting administratif. Afin de garantir la pérennité du système et la viabilité du projet, des agents consultants « Smart Village » ont reçu une formation intensive sur l'instauration d'un nouveau « business model » visant l'autonomie financière de ces hubs », a-t-il fait savoir.

Droit fondamental

Au-delà de l'administration, les retombées économiques sont déjà visibles. L'introduction de réfrigérateurs solaires permet aux producteurs locaux de conserver et de vendre de la viande et des produits halieutiques dans de meilleures conditions, stabilisant ainsi leurs revenus.

Grâce aux outils numériques, les agriculteurs disposent désormais d'informations en temps réel sur les prix du marché, ce qui a favorisé une hausse de 20% des activités commerciales autour des centres. Le projet porte également une forte dimension écologique avec la promotion du « e-cooking ».

L'utilisation de cuiseurs électriques dans les cantines scolaires permet non seulement de réduire la déforestation, mais aussi de protéger la santé des femmes et des enfants tout en réalisant des économies substantielles sur la consommation de riz, de l'ordre de 4 à 5 kg par jour.

Par ailleurs, le développement du capital humain constitue une priorité de l'État. Près de 1 200 jeunes seront formés aux compétences numériques pour accéder aux métiers de demain.

Des postes de gestionnaires et de facilitateurs pérennes seront, entre autres, créés au sein de ces villages intelligents. « À travers cette synergie avec le PAM, l'État réaffirme que le numérique n'est plus un luxe urbain mais un droit fondamental pour chaque citoyen », a conclu le ministre Mahefa Andriamampiadana.