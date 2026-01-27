Madagascar: Prix Jeunes Espoirs 2025 - La lauréate Clhas KETO s'envole pour une formation en France

Fondée par Nohasintiana Rakotonirina, Clhas KETO est une entreprise artisanale malgache spécialisée dans la production d'aliments cétoniques à faible teneur en glucides et riches en probiotiques.

À travers ses produits, l'initiative vise à promouvoir la santé et le bien-être en améliorant notamment la flore intestinale. Parmi les produits proposés figurent le kéfir de lait ou de fruits et le kombucha, un thé fermenté aux propriétés détoxifiantes et énergisantes.

La start-up développe également une gamme de pains, pâtisseries et pizzas sans farine de blé ni sucre raffiné, destinée en particulier aux personnes diabétiques. L'entreprise met un point d'honneur à valoriser l'artisanat local ainsi que les ressources biologiques locales, s'inscrivant ainsi dans une démarche de production responsable et durable.

En quelques années, Clhas KETO s'est imposé comme un acteur émergent de l'alimentation saine à Madagascar. Cette dynamique lui a valu d'être désignée lauréate nationale pour Madagascar lors de la 4e édition du concours « Prix Jeunes Espoirs 2025 », organisé par le Fonds Pierre Castel et ses partenaires.

À l'échelle continentale, six entrepreneurs issus de l'Algérie, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de Madagascar et de la République démocratique du Congo ont été récompensés pour leur engagement en faveur d'une agriculture et d'une alimentation durables en Afrique.

Avec cette distinction, la fondatrice de Clhas KETO bénéficie actuellement d'une formation d'excellence sur l'écosystème entrepreneurial en France, ainsi que d'un renforcement de compétences en alimentation durable en Côte d'Ivoire.

Rendre l'alimentation saine accessible, promouvoir les produits locaux et contribuer durablement au bien-être des populations demeurent les principaux axes de l'engagement de Clhas KETO.