Madagascar: Éducation à l'environnement - Levier stratégique pour préserver la biodiversité

Un outil stratégique susceptible d'inverser la tendance dans la Grande île. L'éducation à l'environnement pourrait contribuer à la préservation d'une biodiversité parmi les plus riches, mais aussi les plus menacées au monde.

En effet, Madagascar abrite près de 5 % de la biodiversité planétaire, dont plus de 80 % d'espèces endémiques. L'île subit toutefois une déforestation rapide, l'érosion des sols et la surexploitation des ressources naturelles.

Face à ces défis, les programmes d'éducation environnementale se multiplient dans les écoles, les communautés rurales et les aires protégées. Le programme YUMI Madagascar, lancé par l'ONG BLEEN (Blue and Green Madagascar) et présenté comme un dispositif de formation à l'activisme environnemental destiné aux enfants, illustre parfaitement ces efforts en faveur de la conservation de la richesse faunistique et floristique du pays.

Ces initiatives visent à sensibiliser les jeunes générations aux liens étroits entre protection de la nature, sécurité alimentaire et développement durable. Le ministère de l'Environnement, en partenariat avec des ONG et des bailleurs internationaux, intègre désormais ces thématiques dans les curricula scolaires et les campagnes communautaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les experts soulignent, par ailleurs, que la conservation ne peut aboutir sans l'adhésion des populations locales. Former, informer et responsabiliser s'imposent ainsi comme des leviers essentiels pour freiner la perte de biodiversité.