Madagascar: Mpox, dernier bilan - 2 nouveaux cas confirmés à Ambalavao, 18 cas suspects dans 5 localités

L'épidémie de Mpox semble s'être étendue vers une nouvelle région, l'Atsinanana, qui devient ainsi la 21e région enregistrant un nouveau cas, selon le dernier bilan établi par le ministère de la Santé publique.

Dix-huit nouveaux cas suspects ont été recensés le 25 janvier 2026, ainsi que 2 cas confirmés à Ambalavao, selon le dernier point de situation établi par le ministère de la Santé publique et publié hier.

Parmi ces nouveaux cas, 5 sont localisés dans le district de Mahajanga I ; 5 dans le district de Toliara I ; 4 à Mandoto ; 3 à Antananarivo Renivohitra et 1 dans le district de Toamasina I.

L'Atsinanana devient ainsi la 21e région à avoir enregistré des cas notifiés. Le même bilan informe du nombre de districts et de régions où des cas suspects ont déjà été rapportés. Ainsi, des cas suspects ont été rapportés dans 53 districts répartis au total dans 21 régions.

Depuis la mi-décembre 2025 jusqu'au 25 janvier 2026, 182 cas confirmés et 313 cas suspects, sur un total de 495 cas notifiés, ont été enregistrés. Dans le détail, la région Boeny totalise le plus grand nombre de cas confirmés : 142 à ce jour ; 19 cas confirmés à Analamanga ; 8 dans la région Matsiatra Ambony ; 6 dans le Vakinankaratra ; 4 dans le Melaky ; et 1 cas chacun pour les régions Betsiboka, Amoron'i Mania et Atsimo-Andrefana. Aucun décès n'est à déplorer à ce jour.

Le nombre total de tests effectués depuis le 18 décembre 2025 jusqu'au 25 janvier 2026 s'élève à 353, dont la majeure partie à Mahajanga, où 167 tests ont été effectués, les 186 restants dans l'ensemble des autres régions. Le taux de positivité est de 51,59 %.

Pour rappel, les numéros verts 910 et 915 sont dédiés à la réception des appels du public concernant d'éventuels cas suspects de Mpox ou pour des informations concernant la maladie.