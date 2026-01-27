Madagascar: Album - Quête de l'équilibre avec « Za » de Nate Tex

27 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Maminirina Rado

Nate Tex revient avec « Za », un deuxième album entre pop moderne et influences spirituelles. L'artiste présentera ce nouvel opus soigné, le 8 février au CC Esca Antanimena.

Nate Tex poursuit sa déconstruction/reconstruction de la pop malgache avec son nouvel album « Za », présenté la semaine passée. Tout fier, il ne se refuse pas à mentionner « être l'auteur-compositeur » de plus de la moitié des 12 titres.

Deuxième produit de sa discographie, il se réclame de cette variété pop malgache polissée par quelques codes de la pop globale. Donc toujours accessible : technique standard, « build-up » au dernier refrain, sonorités haut de gamme... Tous les éléments accompagnent la voix aux nuances soul de Nate Tex dans des titres comme « Ampy », « ATF » en featuring avec Bolo, « Sara-tiana »...

Les fans y entendront aussi d'autres featurings avec Micky, de Tif à Tif, et Benson, le slameur. Pour cette fois-ci, le chanteur de « Tsara tso-drano », son titre culte, a mis une bonne couche de chanson évangélique.

« Laissons la surprise lors de l'écoute », souligne-t-il au sujet de la chanson éponyme, pleine d'ambiguïté. Difficile de situer si elle se range du côté d'un texte de déclaration d'amour ou à la gloire des cieux.

Tant et si bien que le titre de l'une des chansons est « Romana 12-12 », comme les épreuves laissent souvent des traces. Chacun et chacune choisit sa méthode pour se relever. En guise de retrouvailles et de présentation de « Za » au public de la capitale, Nate Tex prépare un spectacle pour le 8 février à 15 h au CC Esca Antanimena.

Il prévoit tous les éléments indispensables pour un concert de pop à dimension internationale. Quoi qu'il en soit, l'artiste inscrit toujours cette constance dans sa démarche artistique. Sa signature, pour faire court. Moderne, décontracté et élégant.

