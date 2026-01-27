Madagascar: Live Painting sur la corruption - Toavinjanahary Marianno, premier lauréat

27 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Toavinjanahary Marianno Andrianasolo,  un artiste visuel spécialisé dans la peinture et le dessin, vient de gagner la première place du concours Live Painting, organisé par Transparency International Initiative (TI) à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, à l'IKM Antsahavola, le samedi 24 janvier dernier.

Le jeune artiste engagé s'est déjà illustré dans un autre concours grâce à un tableau que beaucoup qualifiaient d'osé sur les réseaux sociaux et qui s'intitulait « Tsy mbola misy fahaleovan-tena », l'année dernière.

D'ailleurs, à propos de cette œuvre très explicite, il avoue qu'elle avait pour but de briser les tabous et d'oser dire ce qui n'allait pas à l'époque, « une manière de dénoncer le gouvernement mafia, corrompu, oppresseur, nul, incapable », selon ses propres mots.

Cette première édition de Live Painting portait également sur un thème engagé, elle avait pour titre « Lutte contre la corruption pour un meilleur accès à une éducation équitable et inclusive pour tous ». Le concours a été ardu, puisque les candidats disposaient uniquement de 3 heures pour exécuter une œuvre sur du 50 x 50.

« Mon ambition était démesurée : peindre quatre visages en si peu de temps, avec un support et du matériel que je ne maîtrisais point », avoue Marianno, qui précise n'avoir trouvé son inspiration que devant la toile.

« Et sans surprise, je n'ai pas achevé le tableau. Le résultat m'a mis mal à l'aise. Je n'ai même pas eu le temps de donner un titre au tableau », s'excuse-t-il sur ses réseaux sociaux.

Cela n'a pas empêché les jurys du concours de percevoir le message évident de son œuvre, ce qui lui a valu la victoire.

Pour TI, l'objectif de ce Live Painting est clair, s'apparentant à ceux de l'éducation, notamment apprendre aux jeunes à penser, questionner et dire non à travers le développement de la créativité, pour former des esprits libres, critiques et inventifs -- les meilleurs antidotes à la corruption.

Quant à Marianno Toavinjanahary, il finit de peaufiner « Quand l'amour est surréaliste », une exposition qui explore l'amour « Éros » à travers des peintures figuratives nées d'une réflexion impossible à résoudre par la logique, un projet qu'il a commencé en 2024.

