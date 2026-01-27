Sénégal: Démocratie populaire et gouvernance de proximité - Des parlementaires sénégalais imprégnés du modèle chinois

Dakar — Une délégation de l'Assemblée nationale du Sénégal, conduite par son président Malick Ndiaye, s'est imprégnée lundi des initiatives chinoises en matière de démocratie populaire, de gouvernance de proximité et d'innovation technologique, à l'occasion d'une visite officielle en République populaire de Chine visant à renforcer les relations parlementaires et la coopération institutionnelle entre Dakar et Pékin.

"Le président de l'Assemblée nationale et les membres de sa délégation ont visité un point de liaison législative local, dispositif emblématique de la participation citoyenne en Chine", informe un communiqué de l'institution parlementaire transmis à l'APS. Selon le document, ces structures offrent aux populations un "cadre institutionnel d'expression directe, leur permettant de formuler avis, préoccupations et propositions sur les projets de lois ainsi que sur les politiques publiques nationales".

Cette visite a également permis à la partie sénégalaise de mieux appréhender "l'expérience chinoise en matière de démocratie de proximité et de gouvernance participative, dans une dynamique de partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les deux institutions parlementaires", indique la même source. Elle souligne que Malick Ndiaye et sa délégation ont ensuite regagné Pékin le même jour, en prélude aux rencontres prévues le lendemain avec le vice-président de la République populaire de Chine, le ministre en charge de la coopération internationale du Parti communiste chinois (PCC), ainsi qu'avec son homologue, Zhao Leji.