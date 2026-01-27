Sénégal: Le CNRA de Bambey veut créer un incubateur pour l'employabilité des jeunes

Bambey — Le Centre national de recherches agronomiques (CNRA) de Bambey (centre), l'un des centres de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), envisage de mettre en place un incubateur destiné à compléter la formation académique des jeunes par une approche pratique dans le secteur agricole, a appris l'APS lundi de son directeur, Bassirou Sine.

"Nous envisageons, pour accompagner l'État dans sa politique d'employabilité des jeunes, de mettre en place au niveau du CNRA de Bambey un incubateur qui pourra compléter la formation académique par la pratique", a-t-il déclaré. Il s'exprimait à l'ouverture d'une session de formation sur les techniques de compostage en faveur de cinquante jeunes.

Selon lui, cet incubateur permettra aux jeunes de renforcer leurs compétences à travers des activités pratiques liées aux cycles de production agricole. "Il s'agira de maintenir les jeunes au sein du centre pendant toute la durée d'un cycle de production, que ce soit dans le domaine du compostage, de la production de semences ou des techniques agricoles appliquées dans les périmètres du centre", a expliqué M. Sine.

Selon lui, un tel dispositif, une fois mis en œuvre, constituera un moyen efficace de rendre les jeunes plus actifs et opérationnels à l'issue de leur passage au CNRA. Il s'y ajoute que cet incubateur peut par ailleurs contribuer également au renforcement des capacités des acteurs évoluant autour de la production agricole. Pour le directeur du CNRA de Bambey, cette initiative participera à la transformation durable de l'agriculture, avec l'appui de la tutelle ainsi que des partenaires techniques et financiers.