Sénégal: Guédé-Village - Des jeunes formés à l'apiculture pour la promotion de l'entrepreneuriat local

Guédé-village — Dix-neuf jeunes de la commune de Guédé-Village, dans le département de Podor (nord), ont bouclé, lundi, une formation de trois jours en apiculture, dans le but de renforcer leurs capacités et de favoriser l'entrepreneuriat local.

"Cette session de formation visait à initier les bénéficiaires à l'élevage des abeilles et à la valorisation du miel, une ressource naturelle disponible dans la Vallée du fleuve Sénégal, notamment dans la commune de Guédé-village", a expliqué l'adjoint au maire de cette commune, Hassane Sidy Sall, au terme de la formation. Selon M. Sall, l'apiculture peut également contribuer à l'amélioration des rendements agricoles, en raison du rôle des abeilles dans la pollinisation des cultures.

Il a souligné que cette initiative s'inscrit dans une dynamique de développement local axée sur le renforcement des ressources humaines et la valorisation des potentialités naturelles de la zone. L'adjoint au maire a salué l'engagement d'une association locale œuvrant dans la promotion des arbres fruitiers et du miel, à l'origine de cette formation en partenariat avec des structures partenaires. Au nom du maire de la commune, Oumar Baba Ba, il a remercié l'association initiatrice et encouragé les jeunes à s'investir davantage dans l'apiculture au service du développement économique local.