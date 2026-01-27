Sénégal: Kolda - Déthié Fall ordonne la poursuite du chantier du centre délocalisé de l'Université Assane Seck

Kolda — Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a invité l'entreprise en charge des travaux de construction du centre délocalisé de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) à Kolda (sud) à se remobiliser pour poursuivre le chantier à l'arrêt.

Il a déclaré dimanche avoir constaté, à l'issue d'une visite dans la région, et après avoir fait la Boucle du Fouladou, "des avancements dans certains chantiers. D'autres sont à l'arrêt, comme le centre délocalisé de Kolda de l'Université Assane Seck", a regretté le ministre. Il a trouvé les explications fournies par l'entreprise en charge des travaux "inacceptables".

"Cela veut dire qu'au moment de prendre le chantier, l'entreprise n'avait pas toutes les capacités nécessaires en termes de mobilisation de ressources humaines et de logistique. C'est pourquoi, nous avons tenu à signifier à l'entreprise de remobiliser le personnel et la logistique pour poursuivre le chantier", a dit le ministre des Infrastructures. Déthié Fall a indiqué qu'une entreprise ne peut justifier l'arrêt d'un chantier par le non-paiement de ce qui leur est dû, soulignant "l'Etat paie certainement, même s'il ne paye pas tout".

Le ministre des Infrastructures a expliqué que sa visite de chantiers dans la région de Kolda s'inscrit dans le cadre de la prochaine sortie du chef de l'Etat dans la zone, après la tournée effectuée dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou. Le centre délocalisé de l'Université Assane Seck à Kolda est en construction depuis 2015.