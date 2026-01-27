Sénégal: Conférence de l'ONU sur l'eau - Bassirou Diomaye Faye salue la qualité de la coprésidence Dakar-Abu Dhabi

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué, lundi, la solidité et la qualité du partenariat entre le Sénégal et les Émirats arabes unis, fondé sur la confiance mutuelle et une vision commune, dans le cadre de la coprésidence de l'organisation de la Conférence des Nations unies sur l'eau prévue du 2 au 4 décembre 2026 à Abu Dhabi.

"Je tiens à saluer ici la qualité du partenariat avec la co-présidence émiratie fondé sur la confiance, une vision commune mettant la problématique de l'eau au coeur de l'agenda international pour plus d'accès et de gestion apaisée des ressources hydriques", a-t-il notamment déclaré. Le chef de l'Etat s'est aussi félicité d'un partenariat qu'il présente comme le "symbole de la force du multilatéralisme" à travers le dialogue et la coopération.

Bassirou Diomaye Faye s'exprimait ainsi à l'ouverture officielle de la réunion préparatoire de haut niveau de la conférence des Nations unies sur l'eau au Centre de conférences international Abdou Diouf de Diamniadio. Cette rencontre devant se poursuivre jusqu'à mardi enregistre la participation entre autres, des partenaires techniques et financiers, des organisations de jeunesse et de la société civile, du secteur privé et du monde de la recherche, ainsi que des représentants du système des Nations unis.

"Ensemble, nous voulons faire de cette conférence un moment d'engagement et d'action concrète. Et faire progresser l'agenda de l'eau, c'est aussi restaurer la confiance dans l'action multilatérale et démontrer que la coopération internationale demeure un levier crédible de solutions", a-t-il martelé.

M. Faye a souligné qu'à l'heure où les Nations unies s'engagent dans une réflexion "profonde" sur le renforcement du multilatéralisme, la question de l'eau constitue un test "concret" de la capacité des dirigeants à produire des résultats "tangibles" pour les peuples. "Le fait de progresser, de faire progresser, c'est contribuer subséquemment à la mise en œuvre de l'agenda 2030", a-t-il ajouté.

Le président de la République a indiqué, qu'à 5 ans de l'échéance des Objectifs de développement durable, notamment sur l'objectif 6 liés à l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement, "force est de constater que nous sommes loin des objectifs fixés" malgré des progrès "observés" sur plusieurs indicateurs.

"Ces résultats prouvent que l'accélération des performances reste possible si nous agissons sur les bons levier", a-t-il estimé. Bassirou Diomaye Faye a assuré par ailleurs que l'Afrique est "au cœur de ces enjeux", malgré sa vulnérabilité aux chocs hydriques et climatiques.

Le chef de l'Etat s'est réjoui toutefois du fait que l'Union africaine ait proclamé l'année 2026 +année de l'eau en Afrique+, en cohérence avec la prochaine adoption de la Nouvelle vision africaine de l'eau, pilotée par le Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW), actuellement présidé par le Sénégal. D'après lui, cette ambition traduit une volonté de faire de l'eau un "levier stratégique de transformation sociale, économique et environnementale au service de l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'objectif de sécurité de l'eau pour le continent".

"Conscient de tous ces enjeux, y compris géostratégiques, le Sénégal s'est très tôt engagé en faveur de l'hydro-diplomatie. La co-organisation de la Conférence des Nations unies aux côtés des Émirats arabes unis s'inscrit dans cette dynamique", a fait savoir Bassirou Diomaye Faye.