Burkina Faso: Session extraordinaire de la Délégation spéciale à Bobo-Dioulasso

communiqué de presse

Le Président de la Délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso convoque les délégués à la première session extraordinaire de l'année 2026, qui se tiendra du 28 au 30 janvier à l'hôtel de ville.

L'ordre du jour est marqué par une décision diplomatique majeure : l'examen et l'adoption de la délibération autorisant le retrait de la commune de Bobo-Dioulasso de l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF). Ce point de rupture symbolise un tournant dans les relations internationales de la ville.

D'autres dossiers cruciaux seront abordés, notamment l'adoption du Plan communal de développement (PCD) 2026-2030, la révision des taxes sur les tricycles, et la gestion des infrastructures marchandes.

Première Session Extraordinaire 2026