Burkina Faso: Session extraordinaire de la Délégation spéciale à Bobo-Dioulasso

26 Janvier 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
communiqué de presse

Le Président de la Délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso convoque les délégués à la première session extraordinaire de l'année 2026, qui se tiendra du 28 au 30 janvier à l'hôtel de ville.

L'ordre du jour est marqué par une décision diplomatique majeure : l'examen et l'adoption de la délibération autorisant le retrait de la commune de Bobo-Dioulasso de l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF). Ce point de rupture symbolise un tournant dans les relations internationales de la ville.

D'autres dossiers cruciaux seront abordés, notamment l'adoption du Plan communal de développement (PCD) 2026-2030, la révision des taxes sur les tricycles, et la gestion des infrastructures marchandes.

Lire le communiqué en cliquant sur le lien ci-dessous:

Première Session Extraordinaire 2026

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.