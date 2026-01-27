Soudan: Les Forces Armées ouvrent la route Daleng

Khartoum, 26 Jan. 2026 (SUNA) - Le Commandement Général des Forces Armées a publié aujourd'hui un communiqué dans lequel il confirme avoir pu ouvrir la route Daleng par la force et avec compétence, après avoir mené une opération militaire réussie qui a abouti à la défaite et à la destruction de la milice terroriste Al-Daglo et de ses mercenaires qui tentaient de entraver la circulation des citoyens et l'acheminement des approvisionnements et de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité dans la région.

« Nos forces ont infligé à l'ennemi de grosses pertes en vies humaines et en matériel, et ceux qui restaient ont pris la fuite sous les coups de nos héros des forces armées, qui ont une fois de plus prouvé leur haute préparation, leur discipline et leur capacité à remporter la victoire sur tous les axes. » a précisé le texte.

Les forces armées renouvellent leur engagement envers notre peuple patient, affirmant qu'elles poursuivront sans relâche le nettoyage du pays de la souillure de la milice terroriste, jusqu'à ce que la sécurité et la stabilité règnent dans tout le pays.

"Nos prières pour le paradis et l'éternité pour les martyrs, et une guérison rapide pour les blessés et les blessés." a-t-il dit le communiqué.