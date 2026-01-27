Sénégal: Bakel - Le ministre des Infrastructures satisfait des travaux et réalisations de l'Ageroute

Bakel — Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, s'est dit, lundi, satisfait du niveau d'exécution des travaux de la route entre Bakel et Kidira, ainsi que des infrastructures connexes réalisées par l'Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute) dans ce département de la région de Tambacounda (est).

"L'objet de cette visite était de voir l'état d'avancement des travaux de l'Ageroute, mais aussi de préparer la visite du chef de l'État. Il faut noter notre satisfaction sur la qualité du travail [...], mais surtout les aménagements connexes qui accompagnent la réalisation des infrastructures routières", a affirmé M. Fall au terme de sa visite dans le département de Bakel. Il s'est rendu à Kidira, à Samba Niamé, à Samba Yidé et à Gouniang, en compagnie des autorités administratives locales.

Déthié Fall affirme avoir discuté avec les députés de Bakel des préoccupations des populations en matière d'infrastructures. Selon lui, les forages, postes de santé, salles de classe et pistes réalisés par l'Ageroute répondent "aux attentes des nouvelles autorités de doter les villages se trouvant au bord de la route nationale d'infrastructures de qualité".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"S'agissant des programmes d'urgence, des programmes d'équité, que ce soit le PUMA, le PRDC ou Promovilles, on nous a recommandé [de faire en sorte que] chaque Sénégalais puisse sentir l'État à ses côtés", a dit M. Fall. Il a remis deux ambulances aux localités de Médina Foulbé et Ouro Soulèye, situées à quelques kilomètres de la route nationale.