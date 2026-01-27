Sénégal: Accès à l'eau - Le maire Mbaye Dione appelle à corriger les inégalités entre les zones urbaines et le monde rural

Diamnadio — Le secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal (AMS), Mbaye Ndione, a plaidé, lundi, à Diamniadio (ouest), pour une correction des inégalités entre les villes et les zones rurales en matière d'approvisionnement en eau.

"Le jour où on arrêtera de distinguer l'hydraulique urbaine de l'hydraulique rurale, on aura un Sénégal équitable en matière d'accès à l'eau", a dit M. Dione, ajoutant que les Sénégalais vivant dans les zones rurales "souffrent énormément du manque et de la mauvaise qualité de l'eau". Le maire de Ngoundiane (ouest) a fait ce plaidoyer en marge d'une réunion de la Conférence des Nations unies sur l'eau. "La gestion de l'eau est une véritable problématique au Sénégal", a relevé le secrétaire général de l'AMS, estimant qu'elle l'est davantage dans le monde rural.

"L'eau n'est pas un produit de luxe, on ne peut pas vivre sans eau. Il faut en avoir en quantité suffisante et de bonne qualité. Malheureusement, ce n'est pas le cas" dans certaines parties du pays, a signalé Mbaye Dione, également député et membre du conseil d'administration de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Les rencontres internationales comme celle de la Conférence des Nations unies sur l'eau doivent être "des moments de réflexion pour trouver des solutions à nos problèmes internes", a-t-il ajouté.

Le parlementaire a rappelé l'obligation des pouvoirs publics d'améliorer l'accès des ménages et des agriculteurs à l'eau. "Il faut que l'État du Sénégal trouve les mécanismes qui puissent permettre à ceux qui le désirent de pratiquer l'agriculture en dehors de la saison des pluies", a-t-il dit. Mbaye Dione souhaite, par ailleurs, que les entreprises minières exerçant leurs activités dans les zones rurales aident les riverains des mines à accéder à l'eau.

