Sénégal: La ministre française chargée des Partenariats internationaux visite les travaux de dépollution de la baie de Hann

Mbao — Le projet de dépollution de la baie de Hann, à Dakar, est une initiative que la France est heureuse de soutenir, a dit, lundi, à Mbao, dans la région de Dakar, la ministre française chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l'étranger, Eléonore Caroit.

"C'est le type de projet que la France souhaite porter", a-t-elle dit lors d'une visite de la station d'épuration de la baie de Hann. L'Agence française de développement contribue au financement de la dépollution de la baie de Hann, aux côtés d'autres partenaires financiers du Sénégal, a rappelé Eléonore Caroit. Selon elle, cette initiative du gouvernement sénégalais aura un impact sur des milliers de vies, car elle permettra de récupérer la biodiversité de la baie.

L'État du Sénégal a entrepris un projet de dépollution de la baie de Hann, qui faisait partie des plus belles baies au monde. Située dans la région de Dakar, elle s'est fortement dégradée à cause des déchets industriels et domestiques. L'un des objectifs du projet de dépollution est de restaurer la qualité de ses eaux. "Ce n'est pas tous les jours que différents partenaires acceptent de s'engager dans un projet d'assainissement [et] de restauration d'un écosystème", a souligné Séni Diène, le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal.

La façade maritime abritant la baie concentre en même temps près de 80 % du tissu industriel de Dakar, a-t-il signalé lors de la visite de la ministre française. "Cette dégradation est lourde de conséquences : des risques de maladies [...] pour les baigneurs, la destruction des espaces de reproduction des poissons et un environnement insalubre pour des milliers de Dakarois", a ajouté M. Diène. "C'est un projet extrêmement important", a signalé Baboucar Moundor Ngom, le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Le projet de dépollution recouvre des dimensions environnementale, sanitaire et économique à la fois, selon lui. "On ne doute pas de la grandeur de ce projet. C'est pourquoi, au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement comme à la Primature, il est bien suivi, avec des réunions et des visites de terrain", a dit M. Ngom. Selon lui, 95 % des travaux de dépollution de la baie de Hann ont été réalisés. "Cela veut dire qu'il ne reste plus que quelques détails à régler", a assuré Baboucar Moundor Ngom.