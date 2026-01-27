Congo-Brazzaville: Deux Norvégiens inculpés de corruption pour le versement de pots-de-vin au président congolais Sassou-Nguesso

26 Janvier 2026
Radio France Internationale

Le président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso et des membres de son entourage seraient liés à des pots-de-vin d'un montant « particulièrement élevé » en lien avec l'obtention de permis pétroliers, selon une déclaration, ce lundi 26 janvier, à Oslo, de l'autorité norvégienne de lutte contre la criminalité économique. La procureure en charge de ce dossier annonce l'inculpation pour « corruption aggravée » de deux citoyens norvégiens et d'une filiale de la société pétrolière norvégienne Petronor.

Tout commence par une transaction jugée « suspecte » vers une banque monégasque. La Cellule de renseignement financier de Monaco ouvre alors une enquête et demande de l'aide à la Norvège.

L'Okokrim, l'autorité norvégienne chargée des poursuites relatives à la criminalité économique, se saisit du dossier et déclare, dans son communiqué, avoir reçu une aide « substantielle » de la part de plusieurs pays pour enquêter, notamment des États-Unis et de la France. Elle met au jour un cas de « corruption à grande échelle ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le parquet norvégien émet donc un acte d'accusation contre deux citoyens norvégiens et la société pour laquelle ils travaillaient, Hemla Africa Holding, une filiale à 100 % du groupe norvégien Petronor E&P, coté à la bourse d'Oslo.

En cause, figure le versement de pots-de-vin, ces dix dernières années, en République du Congo, parallèlement à des demandes et à l'obtention de permis pétroliers, dans ce pays d'Afrique centrale.

La société congolaise MGI International, contrôlée par des membres proches de la famille du président, détenait 25 % des parts de la société locale titulaire de la licence, Hemla E&P Congo (HEPCO), tandis que Hemla Africa Holding détenait les 75 % restants.

Les deux Norvégiens « ont veillé à ce que [...] des dividendes soient régulièrement versés par HEPCO à MGI. Jusqu'en 2024 inclus, cela a conféré un avantage d'au moins 24,68 millions de dollars au président par l'intermédiaire des membres de sa famille proche », indique l'acte d'accusation.

Petronor « conteste catégoriquement l'acte d'accusation de Hemla et se réjouit de l'opportunité de voir l'affaire examinée de manière approfondie devant les tribunaux », a réagi la société dans un communiqué.

L'Okokrim précise que ces versements sont liés au président du Congo et à des membres de sa famille proche. Mais l'autorité norvégienne n'a pas compétence, au-delà de ses frontières, et donc ne peut pas étendre ses poursuites aux bénéficiaires potentiels de ces pots-de-vin.

Sollicitées, les autorités du Congo ne se sont pas exprimées pour le moment.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.