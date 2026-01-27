Congo-Brazzaville: Deux Norvégiens inculpés de corruption pour le versement de pots-de-vin au président congolais Sassou-Nguesso

Le président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso et des membres de son entourage seraient liés à des pots-de-vin d'un montant « particulièrement élevé » en lien avec l'obtention de permis pétroliers, selon une déclaration, ce lundi 26 janvier, à Oslo, de l'autorité norvégienne de lutte contre la criminalité économique. La procureure en charge de ce dossier annonce l'inculpation pour « corruption aggravée » de deux citoyens norvégiens et d'une filiale de la société pétrolière norvégienne Petronor.

Tout commence par une transaction jugée « suspecte » vers une banque monégasque. La Cellule de renseignement financier de Monaco ouvre alors une enquête et demande de l'aide à la Norvège.

L'Okokrim, l'autorité norvégienne chargée des poursuites relatives à la criminalité économique, se saisit du dossier et déclare, dans son communiqué, avoir reçu une aide « substantielle » de la part de plusieurs pays pour enquêter, notamment des États-Unis et de la France. Elle met au jour un cas de « corruption à grande échelle ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le parquet norvégien émet donc un acte d'accusation contre deux citoyens norvégiens et la société pour laquelle ils travaillaient, Hemla Africa Holding, une filiale à 100 % du groupe norvégien Petronor E&P, coté à la bourse d'Oslo.

En cause, figure le versement de pots-de-vin, ces dix dernières années, en République du Congo, parallèlement à des demandes et à l'obtention de permis pétroliers, dans ce pays d'Afrique centrale.

La société congolaise MGI International, contrôlée par des membres proches de la famille du président, détenait 25 % des parts de la société locale titulaire de la licence, Hemla E&P Congo (HEPCO), tandis que Hemla Africa Holding détenait les 75 % restants.

Les deux Norvégiens « ont veillé à ce que [...] des dividendes soient régulièrement versés par HEPCO à MGI. Jusqu'en 2024 inclus, cela a conféré un avantage d'au moins 24,68 millions de dollars au président par l'intermédiaire des membres de sa famille proche », indique l'acte d'accusation.

Petronor « conteste catégoriquement l'acte d'accusation de Hemla et se réjouit de l'opportunité de voir l'affaire examinée de manière approfondie devant les tribunaux », a réagi la société dans un communiqué.

L'Okokrim précise que ces versements sont liés au président du Congo et à des membres de sa famille proche. Mais l'autorité norvégienne n'a pas compétence, au-delà de ses frontières, et donc ne peut pas étendre ses poursuites aux bénéficiaires potentiels de ces pots-de-vin.

Sollicitées, les autorités du Congo ne se sont pas exprimées pour le moment.