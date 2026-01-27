Ouganda: La NUP conteste le démenti de l'armée après l'agression de l'épouse de Bobi Wine

26 Janvier 2026
Radio France Internationale

En Ouganda, nouvelle salve sur les réseaux sociaux entre le chef de l'armée et l'opposant Bobi Wine. Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni, nie toute agression contre l'épouse de Bobi Wine, Barbara Kyagulanyi, plus connue sous le nom de « Barbie ». L'opposant - en fuite depuis plusieurs jours, après un raid à son domicile - accuse des soldats d'avoir attaqué sa femme, aujourd'hui hospitalisée. L'opposition dénonce une répression qui s'intensifie, le jour même des 40 ans au pouvoir de Yoweri Museveni, ce lundi 26 janvier.

Sur X, Muhoozi Kainerugaba assure que « ses soldats n'ont pas frappé Barbie », avant d'ajouter : « Nous ne frappons pas les femmes », tout en affirmant rechercher Bobi Wine qu'il traite de « lâche ».

Bobi Wine affirme l'inverse. Selon lui, des soldats ont forcé l'entrée de leur domicile dans la nuit de vendredi au samedi 24 janvier, ont « étranglé et insulté » son épouse, puis mis la maison à sac.

Barbie, elle, dit avoir refusé de déverrouiller son téléphone malgré les injonctions, avant d'être brutalisée. Elle est, depuis, hospitalisée à Kampala.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La séquence ravive l'escalade de ces derniers jours. Muhoozi Kainerugaba, souvent présenté comme le dauphin présumé de Yoweri Museveni, avait récemment publié -- puis supprimé -- un message évoquant la mort de Bobi Wine.

Le ministre de l'Information Chris Baryomunsi assure que Bobi Wine « n'a pas de raison de se cacher » et justifie le dispositif sécuritaire autour de sa maison, pour surveiller « les allées et venues ».

« Des déclarations qui ne tiennent pas la route »

Joint par RFI, le porte-parole de la Plateforme de l'unité nationale (NUP), Joel Ssenyonyi, dénonce une « persécution » et considère que ces déclarations ne tiennent pas la route.

« D'un côté, ils assurent que personne ne le poursuit et, quelques heures plus tard, l'armée fait irruption chez lui, frappe sa femme, saccage la maison. Alors à quoi rime cette opération ? Muhoozi, fils de Museveni et chef de l'armée, disait déjà « On ne le cherche pas » et maintenant, il dit « On n'a pas agressé sa femme, mais on cherche son mari ». Et ce même Muhoozi a multiplié les menaces contre Bobi Wine. Il a même parlé de le tuer. Vu le poste qu'il occupe, on ne prend pas ça à la légère. Voilà pourquoi Bobi Wine et sa femme se mettent à l'abri. Le régime est clairement après eux. Museveni gouverne d'une main de fer, depuis 40 ans. Il réprime l'opposition, brutalise ceux qui le critiquent, beaucoup ont été tués, beaucoup sont en prison et il vient encore de s'attribuer 71 % des voix, lors de la dernière élection. Mais on se demande : si vous êtes aussi plébiscité, pourquoi traquer vos opposants ? Nous sommes visés et on ne comprend même pas pourquoi », estime-t-il.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.