Sénégal: Basket-ball - Le Sénégal a un troisième agent international FIBA, Modou Diaw

Dakar — Le Sénégal a désormais trois agents internationaux FIBA en activité, à la suite de l'admission de Modou Diaw au concours de recrutement organisé par la Fédération internationale de basket-ball, le 19 janvier, à Manille (Philippines), a-t-on appris de l'intéressé, une information confirmée par cette instance sportive.

Le Sénégal ne comptait jusque-là que deux agents internationaux FIBA exerçant encore cette profession : Ahmadou Bamba Ndiaye et Cheikh Tidiane Sy.

Dans un communiqué, M. Diaw a annoncé à la presse sportive sénégalaise avoir passé avec succès le dernier concours de recrutement des agents internationaux FIBA, ce que confirme la Fédération internationale de basket-ball en publiant - sur son site Internet - son nom parmi la liste de ces agents.

Il y avait 22 candidats venus des cinq continents. Parmi les admis figurent trois candidats venus de pays africains, dont le Sénégalais.

Les agents internationaux FIBA aident à professionnaliser le basket-ball. Ils viennent en aide aux joueurs et contribuent à la sécurisation des transferts internationaux.

La FIBA supervise un réseau d'environ 800 agents licenciés, qui proviennent de nombreux pays. Ces agents travaillent en étroite collaboration avec les fédérations nationales de basket-ball et aident les joueurs à s'adapter à la haute compétition.

Il existe actuellement en Afrique 17 agents internationaux FIBA en activité. Ils sont du Cameroun (1), de la Centrafrique (1), du Congo (2), de la Côte d'Ivoire (1), de l'Égypte (2), du Ghana (2), du Kenya (1), de la Libye (1), du Nigeria (1), du Rwanda (1), du Sénégal (3) et de la Tunisie (1).

Ancien joueur du Diisoo Basket Club, un club dakarois, Modou Diaw a officié plus tard comme arbitre. Il s'est ensuite consacré à la formation et à l'encadrement des jeunes.

M. Diaw est le fondateur de Guédiawaye Sports Center, un centre de formation (diverses disciplines sportives). Il dirige l'Association des agents sportifs du Sénégal.

Il a promis de faire bénéficier son pays de son expertise, d'aider les futurs agents internationaux FIBA du Sénégal et de servir la Fédération sénégalaise de basket-ball.

"Mon objectif premier est d'aider tous les Sénégalais désireux de devenir agents internationaux FIBA, afin d'augmenter le nombre d'agents FIBA au Sénégal", a-t-il écrit dans son communiqué.