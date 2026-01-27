Afrique Centrale: RDC - Nouvelles enquêtes sur le fonds d'indemnisation des victimes d'affrontements ayant impliqué l'Ouganda

Nouvelle polémique en République démocratique du Congo (RDC) autour du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda (Frivao), qui est alimenté par les 325 millions de dollars que Kampala doit verser à la RDC, après sa condamnation par la Cour internationale de justice (CIJ) pour les exactions commises entre 1998 et 2003 dans l'est du pays. Ce fonds censé indemniser les victimes et leurs ayants droit se retrouve au coeur de soupçons de détournement. De nouvelles enquêtes en cours pourraient déboucher sur de nouvelles interpellations.

Selon le calendrier établi, l'Ouganda est censé avoir déjà versé à la RDC 260 millions de dollars. S'il est respecté, il ne resterait qu'un seul décaissement à effectuer : 65 millions de dollars.

Pourquoi une nouvelle enquête aujourd'hui alors que plusieurs autres avaient déjà été lancées ?

Cette fois, l'impulsion vient du procureur général près la Cour de cassation, qui a donné instruction d'en ouvrir d'autres. Cela car la justice fait état d'un gonflement du nombre de victimes : celles-ci seraient passées d'environ 3 000 certifiées à plus de 14 000, voire 16 000, pour la seule ville de Kisangani (nord-est de la RDC), selon le ministre de la Justice. Ce dernier parle d'une augmentation incontrôlée.

Plusieurs zones d'ombre subsistent. En août 2024, par exemple, quand seulement 106 victimes ont été indemnisées sur un premier lot de près de 3 200 victimes certifiées. Or, dans le même temps, le Frivao avait déjà reçu un peu plus de 105 millions de dollars.

Toujours en 2024, un nouveau directoire est nommé au Frivao. Et en huit mois de gestion, le nombre de victimes indemnisées passe à plus de 14 000 bénéficiaires. Un bond que les autorités disent aujourd'hui vouloir éclaircir.

Restaurer la crédibilité, la transparence et l'efficacité du fonds

L'enjeu, selon le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est de restaurer la crédibilité, la transparence et l'efficacité de ce fonds.

Le Frivao avait été créé en avril 2023 par le président de la République pour indemniser les victimes de la guerre de six jours survenue en 2000, dans ce qu'on appelait jusqu'en 2015 la Province orientale - celle-ci correspond désormais aux provinces du Bas-Uélé, du Haut-Uélé, de l'Ituri et de la Tshopo. Du 5 au 10 juin 2000, les armées rwandaise et ougandaise s'étaient affrontées à Kisangani, agglomération de près d'1,5 million d'habitants située dans le nord-est de la RDC. Selon un rapport de l'ONU, plus de 700 personnes, des civils, y avaient été tuées durant ces six jours. Et plus de 400 habitations ont été détruites lors des affrontements.