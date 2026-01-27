Togo: Un nouveau pont pour désenclaver la Kéran

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a effectué lundi une visite de terrain dans la préfecture de Kéran, dans le cadre du suivi des projets socio-économiques engagés par le gouvernement.

À cette occasion, il s'est rendu sur le chantier du pont en construction sur la rivière Kéran, lancé en mars 2024 dans le cadre du programme national de réalisation de 21 ponts modulaires. L'ouvrage, de type Unibridge, est un pont mixte acier-béton long de 102,6 mètres, large de 11 mètres.

Implanté sur l'axe Kantè-Nadoba, reliant Tchitchira Maison à Omalo, il vise à améliorer la connectivité entre les communes de Kéran 1 et Kéran 3, tout en contribuant au désenclavement des localités riveraines et à la dynamisation des activités économiques.

D'un coût estimé à 2,2 milliards de Fcfa, le projet a déjà franchi une étape avec l'achèvement des travaux de génie civil. Les équipes poursuivent actuellement la pose de la charpente métallique et la finalisation de la superstructure, avant les travaux d'équipements et de sécurisation.