Togo: Rapprocher la justice des citoyens

27 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Un nouveau tribunal de première instance est en cours de construction à Kantè, dans la région de la Kara.

Cette infrastructure illustre la volonté des autorités de moderniser l'appareil judiciaire et de renforcer l'efficacité du service public de la justice sur l'ensemble du territoire national.

Ce projet s'inscrit dans une vision globale de transformation du secteur judiciaire, axée sur une gouvernance plus performante, plus équitable et plus accessible.

En rapprochant la justice des populations, l'État entend réduire les longues distances parcourues par les justiciables, raccourcir les délais de traitement des dossiers et alléger les coûts liés aux procédures judiciaires.

Au-delà de sa dimension géographique, le futur tribunal vise à offrir un cadre de travail fonctionnel aux acteurs de la chaîne judiciaire. Juges, magistrats, greffiers et auxiliaires de justice disposeront d'infrastructures adaptées, favorisant de meilleures conditions de travail et une amélioration tangible de la qualité des décisions rendues.

Une justice de proximité, plus rapide et plus crédible est un pilier essentiel de l'État de droit.

