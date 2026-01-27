Togo: Vers une relation de confiance durable entre l'administration fiscale et les entreprises

Après la rencontre stratégique tenue en décembre dernier à Lomé entre le ministre des Finances et du Budget et les opérateurs économiques, le Comité de concertation État-Secteur privé (CCESP) a poursuivi sa démarche de proximité en organisant lundi un atelier d'échanges à Kara.

Présidant personnellement les travaux, le ministre Essowè Georges Barcola a souligné l'importance de la confiance entre l'administration fiscale et les entreprises. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de garantir une fiscalité juste, équitable et transparente, condition essentielle pour une mobilisation efficace des ressources publiques.

Il a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la dynamique des réformes de gouvernance fiscale engagées sous l'impulsion du président du Conseil.

Ces réformes visent notamment à renforcer la digitalisation, introduire la facture électronique, élargir l'assiette fiscale et réduire les interactions humaines afin de limiter les risques de corruption.

Représentant le patronat, le vice-président Thierry Awesso a salué la décentralisation du dialogue public-privé vers les régions. Il a insisté sur le rôle central du secteur privé dans la création de richesses et d'emplois, tout en appelant à un partenariat fondé sur le dialogue permanent, le respect mutuel et la confiance.

Les opérateurs économiques ont, pour leur part, exprimé plusieurs préoccupations, notamment les difficultés liées à la digitalisation des procédures fiscales, la lenteur des plateformes de l'Office Togolais des Recettes et le besoin de formation sur les nouveaux outils numériques.

Des recommandations ont été formulées pour améliorer les systèmes et adapter certaines règles aux réalités des petits opérateurs.