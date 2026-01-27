Soudan: La TV du Soudan reprend la diffusion de ses programmes de ses studios principaux à Omdurman

Le ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, Khalid Al-Ayisir, s'est félicité du retour de la télévision à ses studios principaux à Omdurman, après une période de diffusion sur une chaîne alternative.

Il a qualifié cette reprise d'étape importante dans le processus de rétablissement des activités institutionnelles expliquqnt que ce retour marque le lancement concret de la deuxième phase de la transition progressive et coïncide avec l'anniversaire de la libération de Khrtoum, ce qui reflété le rétablissement des institutions étatiques et de leur retour progressif à la normale.

Le ministre a affirmé que la reprise dans le cœur de la capitale incarne la victoire de la volonté nationale et confirme la capacité des médias nationaux à renaître malgré les destructions et les actes de sabotage dont ils ont été victimes.

Il a souligné que le message des médias continuera d'être diffusé avec constance et responsabilité. Au nom du ministère de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, Al-Ayisir a adressé ses plus chaleureuses félicitations à tous les employés de l'Autorité générale de la radio et de la télévision, à tous les niveaux, en reconnaissance de leur patience, de leur dévouement et de leur engagement, ainsi que de l'exercice continu de leurs fonctions professionnelles dans des circonstances extrêmement difficiles déclarant que leurs efforts constituent un pilier fondamental de la continuité du message médiatique, soulignant qu'avec leur détermination, la nation triomphera.