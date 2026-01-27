Madagascar: Mahajanga - Un projet d'hybridation en cours

27 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Depuis le mois de décembre, les habitants de Mahajanga souffrent des conséquences des délestages fréquents et intempestifs. Les coupures de courant provoquent des dégâts considérables au niveau des activités de tout le monde et surtout une grande perte économique pour les opérateurs et sociétés.

Samedi matin, une réunion d'urgence a été organisée entre le directeur régional de la Jirama de Mahajanga, le Directeur régional de l'énergie et des ressources halieutiques Boeny ainsi que les représentants des fournisseurs d'électricité d'Henri Fraise et d'Enelec à Ampasika.

Les pannes des machines ou groupes électrogènes sont en grande partie les motifs des coupures.

La recherche de solution en vue de résoudre les éternels délestages était évoquée durant la réunion.

« L'amélioration de la fourniture de l'électricité est envisagée. Des groupes sont tombés en panne et quelques-uns sont en train d'être réparés. Des efforts sont déployés pour rétablir l'approvisionnement en courant des abonnés. Les travaux d'installation du parc solaire d'une puissance de 5 MW au Fitim, à Manjarisoa, sont réalisés à 90 %. À la suite de cela, une hybridation sera effectuée avec la centrale thermique de Marolaka.

Les 2 MW du parc solaire seront injectés dans la production, tandis que les 3 MW seront orientés vers les installations au croisement de Boanamary, dans le district de Mahatonga 2, pour augmenter la production de la Jirama», a déclaré Jean-Claude Rakotoniaina, directeur de la Jirama.

Cette opération d'hybridation permettra de diminuer la consommation de fuel au niveau de la centrale thermique. Le parc solaire sera opérationnel dans la journée. Le soir, la centrale de la Jirama à Marolaka prendra le relais pour la production d'énergie.

Cette solution est juste palliative, car le besoin en énergie à Mahajanga est de 17 mégawatts dans la journée. Si la fourniture de l'électricité est en cours de résolution, le problème d'accès et de fourniture de l'eau dans les foyers et dans presque toute la ville reste encore un grand problème pour les habitants.

