Madagascar: Enseignement Supérieur - Les universités libres de choisir leur date de rentrée

27 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Julie Razakarinaivo

L'année universitaire 2025-2026 dans l'enseignement supérieur débutera le 2 mars prochain et s'achèvera le 30 novembre 2026, selon les dates officielles publiées par l'Université d'Antananarivo. Toutefois, chaque école et université dispose de la liberté de fixer sa propre date de rentrée. Il leur est donc possible de commencer l'année académique avant cette date, si cela correspond à leur programme d'études.

Parmi ceux qui ont déjà repris les cours, on peut citer, par exemple, la filière Sciences sociales ou « Sociologie », qui a démarré le 24 janvier dernier. Les résultats des concours d'entrée à l'université ont également tous été publiés.

Cette décision fait suite à la réunion du Conseil scientifique de l'Université d'Antananarivo, principalement consacrée à l'organisation de l'année universitaire 2025-2026 ainsi qu'à l'amélioration des programmes d'enseignement.

L'objectif est de faciliter la coordination entre les différents établissements d'enseignement supérieur et universités, afin d'optimiser le temps d'apprentissage et de permettre aux enseignants comme aux étudiants de mieux organiser leurs programmes académiques.

