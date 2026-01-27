Madagascar: Faux passeports - Un Pakistanais en séjour illégal interpellé

Un Pakistanais, Pervez Khalid, a été incarcéré hier à la prison d'Antanimora après son arrestation par la Direction du contrôle des migrations. Entré à Madagascar en septembre 2025 avec un visa de court séjour de 19 jours, il avait largement dépassé la durée autorisée.

L'enquête ouverte à son encontre a révélé qu'il se vantait sur les réseaux sociaux de pouvoir fabriquer des passeports géorgiens, indonésiens et même malgaches.

Lors de son interrogatoire, il a reconnu les faits et dénoncé ses complices, dont un Pakistanais résidant au Kurdistan. Selon ses déclarations, les passeports indonésiens et géorgiens étaient vendus entre 6 000 et 8 000 dollars. Il a également admis

avoir tenté de produire de faux passeports malgaches pour des étrangers vivant sur le territoire, au même tarif, mais a affirmé ne pas avoir encore trouvé de clients.

Les enquêteurs ont découvert qu'il détenait une copie d'acte de naissance et une carte d'identité nationale malgache falsifiées.