Madagascar: Volleyball/Super Coupe - ASI dispute huit finales sur dix

Dernière ligne droite. Les finales de la Super Coupe d'Analamanga auront lieu ce week-end. Akany Sambatra Itaosy disputera huit finales sur les dix catégories en lice. En 1re division masculine, ASI2 affrontera Cosfa.

Dimanche à Betongolo, ASI2 a battu MVBC (3-0) et Cosfa a souffert pour écarter ASI1 (3-2). Du côté des dames, ASI sera opposé à Squad1. L'équipe d'Itaosy s'est imposée contre BIAS (3-0) et Squad a, pour sa part, défait AMVB (3-1) dimanche.

La finale de la 2D féminine sera une affaire entre ASI. La première équipe a battu CVB (3-1) et la deuxième a dominé CS (3-0). ASI est en quête d'un doublé chez les U20. Les garçons joueront le duel final contre ASSM et les filles face à VBCD.

Les filles d'Itaosy ont écarté ce week-end CCVB (3-0) tandis que les collégiennes d'Amparibe ont battu VBCD (3-1). Saint-Michel a qualifié quatre équipes en finale. Dans la catégorie des U18 et celle des U16 garçons, ASI et ASSM s'affronteront samedi en duel final. Et chez les U16 filles, la première formation de l'ASI jouera contre 2AVB. Chez les U14 filles, ASSM affrontera 2AVB et chez les U18 filles, BIAS sera opposé à BIAS.

Les finales des jeunes auront lieu samedi et celles des seniors dimanche au gymnase d'Ankorondrano.