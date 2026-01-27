Madagascar: Volleyball/Super Coupe - ASI dispute huit finales sur dix

27 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Dernière ligne droite. Les finales de la Super Coupe d'Analamanga auront lieu ce week-end. Akany Sambatra Itaosy disputera huit finales sur les dix catégories en lice. En 1re division masculine, ASI2 affrontera Cosfa.

Dimanche à Betongolo, ASI2 a battu MVBC (3-0) et Cosfa a souffert pour écarter ASI1 (3-2). Du côté des dames, ASI sera opposé à Squad1. L'équipe d'Itaosy s'est imposée contre BIAS (3-0) et Squad a, pour sa part, défait AMVB (3-1) dimanche.

La finale de la 2D féminine sera une affaire entre ASI. La première équipe a battu CVB (3-1) et la deuxième a dominé CS (3-0). ASI est en quête d'un doublé chez les U20. Les garçons joueront le duel final contre ASSM et les filles face à VBCD.

Les filles d'Itaosy ont écarté ce week-end CCVB (3-0) tandis que les collégiennes d'Amparibe ont battu VBCD (3-1). Saint-Michel a qualifié quatre équipes en finale. Dans la catégorie des U18 et celle des U16 garçons, ASI et ASSM s'affronteront samedi en duel final. Et chez les U16 filles, la première formation de l'ASI jouera contre 2AVB. Chez les U14 filles, ASSM affrontera 2AVB et chez les U18 filles, BIAS sera opposé à BIAS.

Les finales des jeunes auront lieu samedi et celles des seniors dimanche au gymnase d'Ankorondrano.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.