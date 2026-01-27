Madagascar: Deux jours fériés intégrés dans le calendrier

Deux nouvelles journées fériées viennent s'ajouter au calendrier dans le pays. Il s'agit du Nouvel An malgache et de la Journée nationale de la culture, qui seront désormais reconnus comme des jours chômés et payés, conformément au décret encadrant les jours fériés. À ce stade, aucune date officielle n'a encore été fixée.

D'après les autorités, la fixation de ces dates se fera à l'issue d'un processus de concertation. La date de la célébration du Nouvel An malgache sera déterminée à l'issue d'une concertation nationale, comme l'a indiqué le ministre de la Communication et de la Culture.

Quant à la Journée nationale de la culture, sa date sera fixée par le ministère compétent, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, a précisé le secrétaire général du MCC, Miary Rasolofoarijaona.

Sur le plan pratique, l'année 2026 s'annonce avantageuse pour les travailleurs, plusieurs jours fériés coïncidant avec des débuts ou des fins de semaine, ce qui facilitera la création de longs week-ends.

Le gouvernement insiste toutefois sur la nécessité d'une démarche inclusive. Comme l'a rappelé le ministre de la Communication, il n'est pas question d'imposer une date sans consensus. L'objectif affiché est que ces journées fériées soient perçues comme de véritables repères fédérateurs, porteurs d'unité nationale.