Madagascar: RNP 4 - L'accès au pont de Kamoro et Berivotra menacé de coupure

L'état de la route nationale principale RNP 4 reliant Mahajanga à la capitale connaît une légère amélioration depuis quelques mois. Toutefois, l'accès au niveau de quelques ponts importants, dont celui de Kamoro à Ambondromamy et à Berivotra, dans le district de Mahatonga 2, est en état de dégradation importante.

La route à la sortie du grand viaduc de Kamoro est de nouveau impraticable. La chaussée est totalement détruite et des eaux boueuses d'une profondeur de plus de 50 cm s'agglutinent au milieu de la chaussée. Les véhicules, et surtout les voitures légères, ont beaucoup de mal à passer sur ce tronçon très dangereux d'une longueur de 30 m. Cette situation dure depuis l'année dernière, mais les responsables n'ont jamais réparé les dégâts.

La circulation menace d'être interrompue et la zone touchée pourrait s'étendre si les dégâts ne sont pas réparés rapidement. De l'autre côté de Berivotra, le pont métallique, dit pont Bailey, est également en mauvais état. Quelques lames sont endommagées et manquantes. L'accès et la sortie du pont sont également très dangereux au vu des grands trous au milieu de la voie.

Des tronçons, entre Marovoay jusqu'à Amboromalandy, sont déjà réhabilités et bitumés. Les grands trous ont été comblés le long de la digue entourant le lac d'Ankazomborona.

À Andranofasika, la déviation est aussi supprimée et la chaussée est désormais praticable car elle a été surélevée. Les risques de glissements de terrain et d'ensablements sont désormais résolus sur cet endroit. La finition des travaux reste à réaliser par ailleurs.

Le chantier au niveau de la descente de Tampoketsa avance également à grands pas. Les techniciens ont élargi la chaussée. D'ici quelques jours, le goudronnage sera effectué sur cet endroit.