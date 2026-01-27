Madagascar: Karting/O-Plate 2026 - Matheo Rajomarison termine 22e à Dubaï

Engagé dans l'un des tournois de karting les plus relevés au monde, le jeune Malgache Matheo Rajomarison a vécu une expérience fondatrice à l'O-Plate de Dubaï, conclue par une 22e place face à l'élite internationale.

Le Dubaï Kartdrome a accueilli l'O-Plate 2026, compétition considérée comme une véritable Coupe du monde du karting junior, du 22 au 25 janvier à Dubaï. Avec un plateau composé des meilleurs espoirs internationaux, l'événement représente une étape incontournable pour tous les pilotes visant le très haut niveau et les championnats FIA.

Pour Matheo Rajomarison, la préparation avait débuté plusieurs semaines avant le départ, sur le circuit de SRK d'Imerintsiatosika, car l'objectif était clair: se mettre au niveau d'une compétition où chaque millième de seconde compte.

À son arrivée à Dubaï, le choc est immédiat. Le rythme est beaucoup plus élevé, les pilotes sont agressifs et engagés, et la pression constante. Lors du Heat 1, Matheo découvre un circuit exigeant et une concurrence redoutable. Il parvient à se maintenir dans le rythme malgré l'intensité et accumule de précieuses informations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Heat 2 marque déjà une nette progression : plus à l'aise, plus précis dans ses trajectoires, le jeune Malgache gagne en confiance et commence à réduire l'écart avec le peloton. Encadré par ses coaches de la Kart Advisor Academy, il affine sa conduite et améliore régulièrement ses chronos. Cette montée en puissance se confirme lors de la Grande Finale, disputée sous haute pression. Face à 33 pilotes venus du monde entier, Matheo réalise sa meilleure prestation du week-end.