Afrique de l'Ouest: BRVM - Poursuite de la dynamique des fortes transactions ce lundi 26 janvier 2026.

La dynamique des fortes transactions opérées depuis le vendredi 23 janvier 2026, s'est poursuivie au terme de la séance de cotation de ce lundi 26 janvier 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec plus de 4 milliards FCFA de transactions enregistrées.

La valeur totale des transactions s'est en effet établie à 4,043 milliards FCFA contre 3,638 milliards FCFA le vendredi 23 janvier 2026, soit une augmentation de 405 millions FCFA. A l'issue de la séance de bourse du vendredi 23 janvier 2026, la valeur moyenne annuelle par séance s'établissait à 1,381 milliards FCFA contre 1,231 milliard FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 50,942 milliards, passant de 13 738,752 milliards FCFA la veille à 13 687,810 milliards FCFA ce lundi 26 janvier 2026.

Celle du marché des obligations connait par contre une baisse de 11 millions, s'établissant à 11 360,767 milliards FCFA contre 11 360,778 milliards FCFA le 23 janvier 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Contrairement à la veille, tous les indices sont en baisse. L'indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,37% à355,01 points contre 356,33 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre un repli de 0,13% à 169,11 points contre 169,33 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a régressé de 0,40% à 145,21 points contre 145,79 points la veille.

Quant à l'indice BRVM Principal, il connait une baisse de 0,44% à 232,31 points contre 233,34 points la veille. Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une baisse de 0,37% à 136,71 points contre 137,22 points la veille.

Pour la seconde journée consécutive, le titre Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 4 270 FCFA) occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivie respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 5,54% à 1 715 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,00% à 2 835 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 3,68% à 2 115 FCFA) et ERIUM Côte d'Ivoire (plus 2,86% à 1 800 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 43 020 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 6,32% à 1 185 FCFA), ETI Togo (moins 4,17% à 23 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (moins 3,12% à 5 905 FCFA) et Loterie Nationale du Bénin (moins 2,50% à 3 900 FCFA).