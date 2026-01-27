Congo-Kinshasa: Lancement des travaux de désenclavement du territoire de Luilu

Le territoire de Luilu, véritable poumon agricole de la province de Lomami, sort progressivement de son isolement. Sous l'impulsion du Gouvernement, plusieurs chantiers ont été lancés depuis la semaine dernière, notamment la construction et la réhabilitation de ponts stratégiques pour relier les zones de production aux centres de consommation.

Ces initiatives visent à transformer la connectivité de la région, particulièrement vers le chef-lieu du territoire, Luputa et la province de Lualaba.

Le pont Tshibikosa : un levier pour l'économie locale

Le vice-gouverneur de Lomani, Célestin Kayembe a officiellement lancé, la semaine dernière, les travaux de construction du pont Tshibikosa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Situé au point kilométrique (PK) 18 de la cité de Luputa, sur l'axe routier menant à Katshisungu, cet ouvrage est stratégique pour renforcer l'accès au chef-lieu du territoire de Luilu et soutenir les activités économiques locales en facilitant le mouvement des biens et des personnes.

Parallèlement, la réhabilitation du pont Kamutambayi constitue une bouffée d'oxygène pour la société civile locale. Cet ouvrage, qui relie la chefferie de Katshisungu à Luputa, s'était effondré à la suite des intempéries, paralysant les échanges commerciaux.

Sa remise en service est jugée capitale car le territoire de Luilu est une zone essentiellement agricole. Les infrastructures routières et les ponts permettent non seulement d'acheminer les produits de récolte vers les grands centres de consommation, mais aussi de rétablir les échanges entre les produits ruraux et les acheteurs urbains.

Face à ces investissements, le grand chef coutumier de Katshisungu, Augustin Kabwa, a lancé un appel au civisme. Il demande à la population locale de protéger ces ouvrages et d'en garantir la pérennité, soulignant que ces projets du gouvernement central portent l'espoir d'une meilleure intégration économique et sociale pour toute la région