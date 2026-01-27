Congo-Kinshasa: HJ Hospitals désormais opérationnel dans la commune de la N'Sele

Après les communes de Limeté, de la Gombe et de Lemba, HJ Hospitals étend désormais ses services dans la commune urbano-rurale de la N'Sele.

Depuis ce lundi 26 janvier, cet établissement hospitalier fonctionne en continu, 24 heures sur 24, avec plusieurs services déjà opérationnels, notamment l'hospitalisation, la maternité et l'imagerie médicale.

Les habitants du district de la Tshangu n'auront plus à parcourir de longues distances pour accéder aux services de HJ Hospitals. Parmi les services déjà opérationnels figurent : la gynécologie-obstétrique, la maternité, la chirurgie, la pédiatrie, la médecine interne et l'imagerie médicale. Pour le médecin-directeur, le Dr Joseph Bangambe, cette implantation répond à un objectif : rapprocher la population de soins de qualité afin de sauver davantage de vies.

Il souligne notamment l'accessibilité tarifaire, avec la fiche et la consultation fixées à 5 dollars américains, tandis que la consultation en pédiatrie est tarifée à 10 dollars, contre environ 40 dollars ailleurs, affirme-t-il.

« La consultation chez les médecins généralistes coûte 5 USD, tandis que celle chez les médecins spécialistes est fixée à 10 USD. Ces prix ne sont pas les mêmes qu'à la Gombe ou à Limeté. Nous avons tenu compte du train de vie de la population de la commune de la N'Sele. Le ministre de la Santé insiste sur l'accessibilité des soins de qualité aux plus pauvres. Donc, HJ s'inscrit dans cette logique : voilà pourquoi nous amenons des soins de qualité vers une population défavorisée, avec des prix préférentiels », a fait savoir le Dr Joseph Bangambe.

La plupart des patients interrogés se disent satisfaits de la qualité des soins reçus et espèrent que ces services seront maintenus durablement pour le bien-être de tous. HJ Hospitals annonce l'ouverture, dans les prochains jours, d'un nouveau centre de diagnostic dans la commune de Masina.