Congo-Kinshasa: Paix dans l'Est de la RDC - Le camp de Denis Mukwege propose 3 piliers pour restaurer l'intégrité nationale

27 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un an après la chute de Goma aux mains de la coalition M23-Rwanda, les proches du Prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, montent au créneau. Pour eux, les récentes tractations diplomatiques à Doha ou Washington ne constituent que des « solutions de façade ». Ils préconisent une approche radicalement différente, articulée autour de trois axes majeurs.

Interrogé ce lundi 26 janvier par Radio Okapi, Marius Mubalama, l'un des communicateurs du Dr Mukwege, estime que la diplomatie actuelle ne s'attaque pas aux racines du mal. Il plaide pour une rupture avec les schémas de négociations classiques au profit d'une action internationale et nationale plus rigoureuse.

Le premier pilier de cette proposition repose sur l'application intégrale de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée en 2025. Pour le camp Mukwege, ce texte offre le cadre nécessaire pour sanctionner les agresseurs et exiger le retrait immédiat des troupes étrangères.

« Les ententes internationales récentes à Doha ou Washington ne peuvent pas être la solution. La vraie solution réside dans le respect des textes internationaux déjà votés », martèle Marius Mubalama.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une Conférence internationale et un dialogue entre congolais pour la paix

Le second axe suggère la tenue d'une conférence internationale sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Selon les communicateurs de Denis Mukwege, cette conférence devrait permettre d"identifier clairement les responsabilités de chaque acteur régional, de mettre fin au pillage des ressources naturelles qui alimente le conflit, ainsi que de garantir la stabilité des frontières héritées de la colonisation.

Enfin, Marius Mubalama insiste sur la nécessité d'un dialogue national. Contrairement aux schémas de partage de pouvoir, ce dialogue est ici présenté comme une nécessité pour reconstruire la cohésion interne et définir une stratégie de défense commune.

Pour les proches du Prix Nobel, seule cette combinaison d'actions : pressions onusiennes, diplomatie régionale transparente et unité nationale ; permettra de restaurer l'intégrité territoriale de la RDC et de mettre fin au calvaire des populations de l'Est.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.