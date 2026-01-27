Soudan: Le président du CST rencontre une délégation britannique

Le président du Conseil de souveraineté transitoire (CST) et commandant en chef des forces armées, le Lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré ce lundi à Port-Soudan une délégation britannique conduite par l'amiral Edward Algreen, chef des conseillers militaires au ministère britannique de la Défense pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

La délégation comprenait également l'envoyé spécial britannique pour la Corne de l'Afrique, Richard Crowder, et l'attaché militaire britannique au Caire. La réunion a porté sur l'évolution de la situation au Soudan, les efforts déployés pour instaurer la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que sur les relations bilatérales entre les deux pays et les perspectives de leur renforcement et de leur développement dans l'intérêt mutuel.

À l'issue de la réunion, l'envoyé spécial britannique pour la Corne de l'Afrique, Richard Crowder, a déclaré à la presse que le gouvernement et le peuple britanniques étaient solidaires du peuple soudanais. Il a souligné que son pays mobilisait ses ressources pour aider le Soudan à instaurer la sécurité et la stabilité, à rétablir les services essentiels et à favoriser le développement et le redressement du pays. Il a exprimé sa profonde tristesse face aux souffrances et aux tragédies endurées par le peuple soudanais en raison du conflit en cours.

M. Crowder a ajouté : « Nous avons eu des discussions importantes avec le président du Conseil de sécurité de transition (CST) sur l'urgence d'un cessez-le-feu.» Il a poursuivi : « Nous avons exprimé notre profonde consternation face à la situation à Al-Fashir, marquée par des atrocités et des massacres à grande échelle. » Il a précisé qu'ils avaient également abordé le rôle des parties dans le respect de la protection des civils, conformément à la Déclaration de Djeddah sur la protection des civils.

L'envoyé spécial a salué les relations historiques solides qui unissent les deux pays dans les domaines de l'éducation, de la culture et du développement économique, et a souligné la contribution significative des Soudanais résidant au Royaume-Uni et leur rôle actif dans la vie nationale britannique.

Crowder a insisté sur la nécessité de consolider tous les efforts internationaux, sous l'égide des États-Unis et de leurs partenaires, pour mettre fin au conflit, fournir une aide humanitaire et stopper les atrocités commises à Sl-Fashir. Il a souligné que le Royaume-Uni assumera la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU le mois prochain et organisera une conférence conjointe avec l'Allemagne à Berlin en avril afin de soutenir le Soudan.

L'envoyé britannique a confirmé l'engagement de Londres à une étroite coordination avec ses partenaires aux États-Unis, en Norvège, aux Nations Unies et dans les Unions européenne et africaine pour garantir l'instauration d'une paix et d'une stabilité durables au Soudan.