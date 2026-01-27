Soudan: Le Président du CST - Nous sommes déterminés à mettre fin à la rébellion définitivement et nous ne permettrions à nouveau son existence

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a affirmé que les forces régulières, dans toutes leurs formations, se tiennent au côté du peuple soudanais pour mettre fin à la rébellion et l'éradiquer, soulignant que l'État ne permettra aucune nouvelle rébellion et que toute négligence ou laxisme à cet égard sera rencontré avec fermeté et détermination.

Lors de son discours prononcé lors de la cérémonie de la graduation du 22e groupe de formation du service des renseignements généraux, en présence du directeur général du service, lieutenant général Ahmed Ibrahim Mufadal, Al-Burhan a salué le rôle héroïque des membres du service qui se sont engagés dans la bataille pour la dignité dès les premiers instants et leur soutien aux forces armées sur tous les champs de bataille.

Al-Burhan a salué la résistance et la loyauté du service des renseignements généraux dans le temps où de nombreuses valeurs et conventions se sont effondrées, affirmant la détermination des forces armées et des autres forces régulières à rétablir la sécurité et la stabilité dans tout le pays. Il a dit : « La rébellion est vouée à disparaître ».

Le président du Conseil de souveraineté a dit : « Le serment prêté par les gradués redouble leur responsabilité pour préserver l'unité du territoire national et protéger ses ressources. Il a souligné que les risques réels qui menacent le pays exigent l'application du principe selon lequel la sécurité est la responsabilité de tous.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le commandant général a rendu hommage aux martyrs du Soudan qui ont sacrifié leur vie pour leur patrie, souhaitant une guérison rapide aux blessés et le retour sain et sauf des prisonniers et des disparus. Il a souligné que leurs sacrifices et leur courage sont la source qui donne au peuple et aux forces armées la force pour remporter la victoire.