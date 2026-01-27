Soudan: Le Dr Nawara rencontre le Wali de l'État de Khartoum

Le Dr Nawara Abu Mohammed Mohammed Tahir, membre du Conseil de souveraineté, a rencontré aujourd'hui le wali de l'État de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza, au secrétariat du gouvernement de l'État.

Au cours de la rencontre, le Dr Nawara a été informé de l'ensemble la situation dans l'État, notamment en matière de sécurité et de fourniture des services essentiels aux citoyens, ce qui favoriserait un retour sûr et volontaire. La réunion a réaffirmé la nécessité de renforcer la coordination et la coopération entre les institutions officielles et la population afin de dynamiser la phase de relance que le gouvernement souhaite consolider dans les prochains mois.