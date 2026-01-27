Soudan: Le Dr Nawara rencontre le Wali de l'État de Khartoum

26 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Dr Nawara Abu Mohammed Mohammed Tahir, membre du Conseil de souveraineté, a rencontré aujourd'hui le wali de l'État de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza, au secrétariat du gouvernement de l'État.

Au cours de la rencontre, le Dr Nawara a été informé de l'ensemble la situation dans l'État, notamment en matière de sécurité et de fourniture des services essentiels aux citoyens, ce qui favoriserait un retour sûr et volontaire. La réunion a réaffirmé la nécessité de renforcer la coordination et la coopération entre les institutions officielles et la population afin de dynamiser la phase de relance que le gouvernement souhaite consolider dans les prochains mois.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.