Burkina Faso: Performance bancaire - La Banque postale du pays présente son bilan au Premier ministre

Dans l'après-midi de ce lundi 26 janvier 2026, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu, en audience, une délégation de la Banque postale du Burkina Faso (BPBF), conduite par son directeur général, Inoussa Boundaoné. La délégation est venue présenter au chef du gouvernement le bilan des activités de l'institution pour l'année 2025.

La Banque postale du Burkina Faso (BPBF) a bouclé l'année 2025 avec un résultat bénéficiaire et un réseau renforcé à travers le pays. « Au 31 décembre 2025, nous avons présenté des chiffres avec des croissances très importantes. Cela est une première au Burkina avec une banque à capitaux publics. Nous avons ouvert six nouvelles agences et quarante-cinq cash points sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones reculées », a indiqué le directeur général.

Ces performances ont été saluées, à travers la distinction de « Personnalité de l'année 2025 » dans la catégorie Banque, décernée le 20 janvier dernier par le journal L'Economiste du Faso, récompensant la contribution de la BPBF au développement socio-économique du pays. Afin de consolider les acquis et d'accroître l'offre de services financiers, le directeur général a plaidé auprès du chef de gouvernement pour un accompagnement renforcé de l'Etat.

« A la création de notre banque, l'objectif était d'élargir l'inclusion financière et de rendre les services bancaires accessibles à toutes les couches sociales, quel que soit le lieu de résidence. Pour atteindre pleinement cet objectif, un fort accompagnement de l'Etat demeure essentiel », a-t-il précisé.

Le Premier ministre a félicité la BPBF pour les résultats obtenus et a encouragé l'équipe dirigeante à maintenir cette dynamique. Il a rappelé que l'inclusion financière constitue une priorité nationale pour stimuler l'investissement, soutenir les ménages et renforcer la confiance des citoyens dans le système bancaire.

Aussi, a-t-il réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir la BPBF, afin qu'elle poursuive efficacement sa mission de financement de l'économie nationale. En rappel, la Banque postale du Burkina Faso a été officiellement lancée, le 7 octobre 2024, par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avec pour ambition de promouvoir l'inclusion financière et de soutenir le développement économique du pays. En trois années de fonctionnement, l'institution affiche une progression notable, reflet de la pertinence de la vision ayant présidé à sa création.