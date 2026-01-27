Burkina Faso: Encadrement civique et patriotique - Le gouverneur Somdo supervise les activités dans le Nakambé

Le gouverneur de la région du Nakambé, Yiyé Abraham Somdo, s'est rendu, le samedi 24 janvier 2026, respectivement au lycée Naba Zoungrana de Tenkodogo et au lycée municipal de Koupéla pour superviser l'encadrement civique et patriotique au profit des élèves des classes intermédiaires.

Le gouverneur de la région du Nakambé, Yiyé Abraham Somdo, veut s'assurer que l'encadrement civique et patriotique au profit des élèves des classes intermédiaires de sa circonscription administrative se déroule dans de bonnes conditions. Pour cela, il s'est rendu respectivement au lycée Naba Zoungrana de Tenkodogo et au lycée municipal de Koupéla pour s'imprégner du déroulement de l'encadrement.

Sur le premier site, il a assisté à la montée des couleurs nationales, accompagnée l'hymne national chanté en choeur par les élèves avant de livrer un message aux apprenants. Selon le gouverneur de la région du Nakambé, Yiyé Abraham Somdo, cette initiative répond à la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, visant à former un Burkinabè nouveau. « Etre burkinabè, c'est être solidaire, c'est être frères, c'est tenir malgré les difficultés », a-t-il déclaré.

Pour lui, le drapeau est le symbole de l'unité nationale, qui résume tout pour le Burkina Faso et le sens du combat, engagé pour la liberté totale du pays. Abraham Somdo a indiqué que le bonheur ne se fera pas sans discipline. « Cette discipline doit être le quotidien de chacun de vous », a-t-il lancé.

A Koupéla, même message aux apprenants, réunis au lycée municipal. « Nous devons retourner à certaines valeurs fondamentales comme l'intégrité, le courage et la solidarité. Sans l'ordre et la discipline, il n'y a ni construction ni prospérité possibles », a-t-il affirmé.

Du côté des bénéficiaires, l'initiative est bien accueillie. L'élève Barry Bibata, de la section 2 de la première compagnie de Koupéla, s'est dit satisfaite. « Ici, on nous apprend surtout la discipline. Quand nos grands frères étaient en immersion après le baccalauréat, on les enviait. Aujourd'hui, nous aussi avons cette chance », s'est-t-elle réjouie. Bil Yovan Yoda, élève en classe de la 1re A4 au lycée Naba Zoungrana de Tenkodogo, a confié avoir des appréhensions à l'entame de l'encadrement civique et patriotique.

« Au début, nous avions peur, parce que nous ne savions pas ce qui nous attendait. Mais avec nos encadreurs, tout se passe bien », a-t-il dit. Pour lui, la visite du gouverneur montre que celui-ci a confiance en eux. C'est pourquoi, il a promis que lui et ses camarades vont se donner à fond pour être les meilleurs de toutes les écoles de la région.

28 000 élèves concernés

Sa camarade de classe, Achaitou Daboné, a dit avoir appris des valeurs de solidarité, de tolérance, d'intégrité et de patriotisme. « Cet encadrement nous permet d'être solidaires envers nos camarades de s'accepter tel que l'on est », a-t-elle ajouté.

Sur le terrain, l'engagement des élèves est perceptible, malgré certaines difficultés liées à l'âge et aux capacités physiques. Le commandant de la gendarmerie de Koupéla, le capitaine Traoré, également responsable provincial de l'encadrement civique et patriotique du Kouritenga, a salué la motivation des apprenants.

« Les élèves exécutent les différents mouvements avec enthousiasme. Notre objectif est de rallumer chez ces jeunes, qui constituent l'avenir de la nation, la fibre patriotique. Même ceux qui rencontrent des difficultés physiques restent pour observer et apprendre », a-t-il expliqué.

Le directeur régional de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Nakambé, Sorgho Nachor, a indiqué que l'encadrement civique et patriotique se déroule conformément aux prévisions, sans perturber les cours. « Ces activités se tiennent en dehors des heures de classe. Deux heures sont dégagées les mardis et jeudis après-midi ainsi que les samedis.

Il s'agit d'activités parascolaires ». Il a précisé que pour les classes intermédiaires, environ 28 000 élèves sont concernés dans la région, dont 15 000 dans le Boulgou, 10 000 dans le Kouritenga et 3 000 dans le Koulpélogo. Institué par le gouvernement burkinabè pour renforcer l'ordre et la discipline chez les élèves, l'encadrement civique et patriotique s'inscrit dans la dynamique de l'immersion patriotique obligatoire qui a concerné, du 10 août au 9 septembre 2025, près de 60 000 nouveaux bacheliers à travers le pays.

Cette expérience a permis d'inculquer aux jeunes des valeurs fondamentales telles que la discipline, le patriotisme, la solidarité et le courage. Mais l'immersion patriotique ne concernant que les élèves admis aux examens, le gouvernement a décidé d'étendre cet encadrement aux classes intermédiaires afin de préparer très tôt les apprenants à l'adoption de comportements citoyens responsables.