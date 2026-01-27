Burkina Faso: Action humanitaire - Le Premier ministre invite le CICR à s'aligner sur les priorités nationales

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, le lundi 26 janvier 2026, le chef de délégation du Comité international de la Croix-rouge (CICR), Yves Arnoldy, accompagné du secrétaire général de la Croix-rouge burkinabè, Lazare Zoungrana. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des actions humanitaires menées au Burkina Faso et de la concertation avec les partenaires engagés sur le terrain.

Au cours de l'échange, le chef de la délégation du CICR a présenté le bilan des interventions conduites au cours de l'année écoulée, en collaboration avec la Croix-rouge burkinabè. Ces actions ont porté sur l'amélioration de la sécurité économique et de la résilience des populations, le renforcement des capacités des structures sanitaires ainsi que la facilitation de l'accès aux soins de santé dans des localités touchées par la crise sécuritaire.

Tout en saluant la qualité de la collaboration avec les ministères sectoriels concernés, le secrétaire général de la Croix-rouge burkinabè a plaidé pour la prise en compte des spécificités opérationnelles de l'organisation, notamment son rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics, dans la mise en œuvre des réformes en cours dans le secteur humanitaire.

Le Premier ministre a salué les efforts significatifs déployés par le CICR et la Croix-rouge burkinabè au profit des populations. Il a insisté sur la nécessité pour tout acteur humanitaire d'opérer en cohérence avec les orientations stratégiques et de souveraineté définies par le gouvernement. Les réformes engagées, a-t-il souligné, visent à garantir que l'action humanitaire demeure fidèle à sa vocation première et ne serve pas de paravent à des objectifs contraires aux intérêts du Burkina Faso.

Dans cette dynamique, le chef du gouvernement a invité le CICR et ses partenaires à mettre l'accent sur les actions de relèvement, de reconstruction et d'autonomisation des communautés, plutôt que sur l'assistanat prolongé.

Il a également assuré que la dynamique de reconquête du territoire donne des signaux positifs quant à une normalisation progressive de la situation sécuritaire et humanitaire. « Nous jouissons au Burkina Faso d'une écoute attentive et d'une proximité forte avec les communautés. Notre action repose sur l'adaptation constante aux besoins évolutifs des populations, tout en tenant compte des priorités définies par les autorités burkinabè », a déclaré le chef de la délégation du CICR.

Pour l'année 2026, Yves Arnoldy a indiqué que les actions s'inscriront dans la consolidation des acquis, avec un accent particulier sur l'appui aux personnes les plus vulnérables, la promotion de leur autonomie et le respect de leur dignité.