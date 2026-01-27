La ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Annick Lydie Djouma Pikbougoum, a effectué une sortie officielle à Banfora dans la région des Tannounyan, le samedi 24 janvier 2026. Durant son séjour d'une matinée, Mme Pikbougoum a visité le Centre d'écoute et de dialogue pour jeunes (CEDJ) de Banfora et rencontré le personnel des deux directions régionales de son département.

La ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Annick Lydie Djouma Pikbougoum, a effectué sa toute première sortie officielle dans la région des Tannounyan. Elle a, en effet, effectué une visite à Banfora dans la matinée du samedi 24 janvier 2026. Accompagné de son staff et du gouverneur de la région, le ministre est allé d'abord au Centre d'écoute et de dialogue pour jeunes (CEDJ) de Banfora où elle a visité l'infrastructure et s'est entretenu avec le personnel.

Ce centre en attente de réception, à écouter Mme Pikbougoum, fait partie d'un projet de réhabilitation de digitalisation et d'équipement de centres pour jeunes dans toutes les régions du pays. La réhabilitation de cette infrastructure, a précisé le ministre, a débuté en 2025. Au sortir, elle s'est dit satisfaite du travail réalisé.

Une occasion pour le ministre chargé de la Jeunesse de remercier les partenaires qui ont accompagné le ministère dans la réalisation de ce projet. Le souhait de Annick Lydie Djouma Pikbougoum, est que les jeunes s'approprient et utilisent à bon escient ce joyau doté d'un personnel approprié pour les accompagner.

Selon le Directeur du centre d'écoute, Jules Kambiré, le centre abrite plusieurs services. Il s'agit notamment des services pour la promotion de la santé des adolescents et des jeunes, la promotion de l'art et de la culture, la promotion du sport et des loisirs, la promotion du numérique et du digital et d'un service pour la promotion des activités socioéducatives des jeunes. Pour lui, son centre est un carrefour de services pour le bien être des jeunes.

Un personnel engagé

A la suite de la visite du centre, la nouvelle patronne du département en charge des sports et de la jeunesse a eu un tête-à-tête avec le personnel des deux directions régionales en charge de la jeunesse et des sports à l'hôtel administratif de Banfora.

Le Directeur régional chargé des sports, Arsène Somé, qui a pris la parole au nom des deux directions, a d'entrée félicité la ministre pour sa nomination à la tête du département. La présence du ministre parmi eux quelques jours après sa nomination, a dit M. Somé, est un signal fort de son attachement à l'action déconcentrée.

« Votre présence constitue pour nous une source de motivation supplémentaire et un encouragement à persévérer dans nos missions respectives », a-t-il confié. Et d'insister que le personnel travaille quotidiennement avec abnégation pour faire rayonner le sport de proximité, encadrer la jeunesse et promouvoir l'insertion professionnelle au niveau local.

Néanmoins, il a soulevé quelques contraintes à même de limiter l'impact des actions sur le terrain. Ces contraintes concernent entre autres, les ressources humaines et financières, la logistique et technique, et le plan infrastructurel et administratif.

Il a évoqué aussi, une insuffisance de personnel et de budgets de fonctionnement pour les directions régionales et provinciales, une insuffisance de moyens roulants et de matériels d'animation ainsi que de matériels techniques d'appui et le manque de locaux propres et appropriés pour les directions provinciales.

Tout en promettant de travailler à améliorer leurs conditions de travail, Annick Lydie Djouma Pikbougoum a exhorté les travailleurs à davantage de dynamisme, de célérité, de ponctualité et d'assiduité dans l'accomplissement de leurs tâches et missions quotidiennes.