Congo-Brazzaville: Douane congolaise - L'engagement des agents sollicité face aux menaces transfrontalières

À l'occasion de la Journée internationale de la douane, célébrée ce 26 janvier à Brazzaville, les autorités congolaises ont réaffirmé le rôle stratégique de l'administration douanière dans la protection de la société, la sécurité nationale et la facilitation des échanges. Les services des douanes sont ainsi appelés à constituer un rempart contre les menaces qui pèsent sur les communautés.

Placée sous le thème : « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement », au Congo , cette journée a été marquée par un appel lancé par le ministre de l'Economie et des finances, Christian Yoka, à l'endroit des douaniers pour leur rôle crucial, bien que souvent méconnu dans la protection des sociétés.

Le ministre qui a insisté sur la vigilance quotidienne et l'engagement des services douaniers face à la multiplication des menaces transfrontalières, éléments essentiels à la prospérité économique et sociale, a rappelé que les douanes constituent un véritable rempart, qu'il s'agisse de la sécurité nationale et internationale, de la santé publique, de la protection de l'environnement ou encore de l'intégrité de la chaîne logistique. Il a exhorté l'administration douanière à mettre en lumière des actions concrètes à travers la gestion des risques, les équipements de détection, l'analyse de données, l'échange de renseignements et la coopération régionale.

Selon lui, le gouvernement mise sur le renforcement des partenariats avec les autres administrations publiques, les services de sécurité, les organisations internationales et non gouvernementales, ainsi qu'avec les opérateurs économiques et logistiques. Car, a-t-il insisté, « Une meilleure protection de la société exige une réponse unifiée ».

En marge de cette célébration, le comité chargé de la modernisation et du suivi des réformes de la douane congolaise s'est réuni, sous la présidence du directeur général des douanes et des droits indirects, Guénolé Mbongo Koumou. Ainsi, les participants ont examiné et adopté plusieurs rapports d'activités, notamment de la commission consultative paritaire, du sous-comité technique d'évaluation en douane, du sous-comité de lutte contre la fraude, du sous-comité d'évaluation de la dépense fiscale et du sous-comité de la facilitation des échanges.

D'après l'inspecteur des douanes et correspondant national auprès du Bureau régional de liaison chargé du renseignement de l'Afrique centrale, Prime Axel Opimbat, la douane congolaise est en constante évolution et doit impérativement s'aligner sur les standards internationaux. Il a mis en avant les efforts entrepris par les autorités depuis 2022.

Ces réformes s'inscrivent dans une dynamique régionale initiée par Guénolé Mbongo Koumou, à l'époque vice-président de l'Organisation mondiale des douanes pour la région Afrique occidentale et centrale. L'objectif est de moderniser les administrations douanières afin de renforcer leur efficacité et leur conformité aux normes internationales.