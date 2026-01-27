Congo-Brazzaville: Parlement - Le Sénat édifié sur la situation sécuritaire dans le Pool et du Djoué-Léfini

27 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

La 8e session de la conférence des présidents, prélude à la 8e session ordinaire du Sénat qui s'ouvrira le dimanche 1er février, a été marquée par la communication du gouvernement sur la situation sécuritaire dans les départements du Pool et du Djoué-Léfini.

Sans aller dans les détails, la deuxième secrétaire du Sénat, Elisabeth Mapaha, a informé la presse que cette communication a permis à la conférence des présidents d'être édifiée sur les efforts consentis par le gouvernement pour préserver la paix dans ces deux départements.

S'agissant de l'ordre du jour de la session, la chambre haute du Parlement a inscrit six affaires, dont trois anciennes et trois classiques. Les affaires anciennes concernent le projet de loi portant Code minier en République du Congo, le projet de loi portant création de l'Autorité nationale des enquêtes et d'analyse pour la prévention des accidents et incidents de l'aviation civile, ainsi que la proposition de loi relative à la santé de la reproduction au Congo.

Les affaires classiques, quant à elles, portent sur l'apurement des comptes du Sénat, exercice 2025, les séances de questions orales avec débats et les questions d'actualité. « Il importe, par ailleurs, de noter que le Sénat est disposé à recevoir du gouvernement des nouvelles affaires en cours de session suivant les urgences », a précisé Elisabeth Mapaha.

Notons que la cérémonie a été présidée par le président du Sénat, Pierre Ngolo, en présence du chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso.

