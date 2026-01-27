Afrique: Washington tente de lancer des consultations sur le Sahara occidental sans l'ONU

27 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par TASS

Les autorités américaines cherchent à lancer des consultations sur la question du Sahara occidental dans un contexte de confidentialité et sans participation directe de représentants de l'Organisation des Nations unies (ONU). C'est ce qu'a affirmé le site d'information Africa Intelligence.

Selon des sources diplomatiques, les États-Unis "tentent par tous les moyens d'entamer des consultations préliminaires sur la question du Sahara occidental" dans un lieu garantissant une certaine discrétion des négociations et sans supervision de l'ONU. Les mêmes sources indiquent que Washington souhaite organiser d'éventuelles consultations sous la forme d'"un tour de table préliminaire" dans une ville qui, selon la partie américaine, permettra "à la fois discrétion et maîtrise du format".

Il est également indiqué qu'en cas de progrès positifs dans le cadre des consultations envisagées, "le calendrier pourrait s'accélérer et une première rencontre formelle serait envisagée dès février".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après les sources d'Africa Intelligence, aux premières étapes, les initiateurs proposent "un parrainage américain direct, l'intervention de l'ONU n'étant envisagée qu'à un moment ultérieur" et excluent la participation de représentants de la France ou de l'Espagne. Le probable superviseur du processus initial serait, selon ces mêmes sources, Massad Boulos, conseiller Afrique du président américain Donald Trump.

Le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 2797 prorogeant le mandat de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso).

Le texte indiquait notamment que "la véritable autonomie [des régions sahariennes] sous souveraineté marocaine pourrait représenter le cadre durable et mutuellement acceptable" pour la résolution du conflit. Au Maroc, l'adoption de cette résolution du Conseil de sécurité a été accueillie très positivement. La Russie s'est abstenue lors du vote, de même que la Chine et le Pakistan.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.