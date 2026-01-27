Afrique: Washington tente de lancer des consultations sur le Sahara occidental sans l'ONU

Les autorités américaines cherchent à lancer des consultations sur la question du Sahara occidental dans un contexte de confidentialité et sans participation directe de représentants de l'Organisation des Nations unies (ONU). C'est ce qu'a affirmé le site d'information Africa Intelligence.

Selon des sources diplomatiques, les États-Unis "tentent par tous les moyens d'entamer des consultations préliminaires sur la question du Sahara occidental" dans un lieu garantissant une certaine discrétion des négociations et sans supervision de l'ONU. Les mêmes sources indiquent que Washington souhaite organiser d'éventuelles consultations sous la forme d'"un tour de table préliminaire" dans une ville qui, selon la partie américaine, permettra "à la fois discrétion et maîtrise du format".

Il est également indiqué qu'en cas de progrès positifs dans le cadre des consultations envisagées, "le calendrier pourrait s'accélérer et une première rencontre formelle serait envisagée dès février".

D'après les sources d'Africa Intelligence, aux premières étapes, les initiateurs proposent "un parrainage américain direct, l'intervention de l'ONU n'étant envisagée qu'à un moment ultérieur" et excluent la participation de représentants de la France ou de l'Espagne. Le probable superviseur du processus initial serait, selon ces mêmes sources, Massad Boulos, conseiller Afrique du président américain Donald Trump.

Le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 2797 prorogeant le mandat de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso).

Le texte indiquait notamment que "la véritable autonomie [des régions sahariennes] sous souveraineté marocaine pourrait représenter le cadre durable et mutuellement acceptable" pour la résolution du conflit. Au Maroc, l'adoption de cette résolution du Conseil de sécurité a été accueillie très positivement. La Russie s'est abstenue lors du vote, de même que la Chine et le Pakistan.