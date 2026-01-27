Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Onze affaires au menu de la 11e session ordinaire du 1er février

La conférence des présidents qui s'est tenue le 25 janvier, en prélude à l'ouverture de la 11e session ordinaire administrative de l'Assemblée nationale du 1er février, a arrêté à onze, le nombre d'affaires à traiter.

L'ordre du jour de cette session a été fixé en présence du président de la chambre basse du Parlement, Isidore Mvouba, et du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Selon le deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale, Alain Pascal Leyinda, sur les onze affaires inscrites, figurent huit projets de loi et une proposition de loi ainsi que les séances de questions d'actualité et les questions orales au gouvernement avec débats.

Au nombre des projets de loi à examiner et à adopter, figurent ceux portant Code minier et création de l'Agence nationale d'appui à la décentralisation et au développement local, ainsi que celui relatif à la création de l'Autorité nationale des enquêtes et d'analyse pour la prévention des accidents et incidents de l'aviation civile. Quant à la proposition de loi, elle concerne la commémoration des victimes de la traite transatlantique et le retour de leurs descendants des Amériques et des Caraïbes.