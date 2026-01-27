Ile Maurice: Un jeune de 18 ans arrêté avec de la drogue dissimulée estimée à Rs 34 millions

Une importante opération antidrogue a été menée ce matin à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam, avec la saisie de drogue de synthèse d'une valeur estimée à Rs 34 millions.

Le suspect, un jeune homme de 18 ans résidant à Roche-Bois, revenait d'un voyage en Angleterre lorsqu'il a été intercepté par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) à sa descente d'avion.

Lors du contrôle de ses bagages, les officiers ont découvert trois pots en plastique contenant respectivement 1,151 kg, 599 g et 537 g de substances suspectées d'être des cannabinoïdes synthétiques, soigneusement dissimulées à l'intérieur.

Deux téléphones portables, deux cartes d'embarquement et un billet de 50 livres sterling ont également été saisis. Le jeune homme a été placé en détention pour importation de drogue avec aveu de trafic.