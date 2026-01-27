Ile Maurice: Bhageeruth Mdhin, candidat battu de l'Alliance du changement, porte plainte

27 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Sara Armoogum

Bhageeruth Mdhin, 49 ans, candidat battu de l'Alliance du changement dans le Ward 3 lors des municipales à Vacoas-Phoenix, a été hospitalisé après avoir affirmé avoir été agressé par un policier dimanche 25 janvier à St-Pierre, près d'un feu de signalisation. Il a déposé une plainte pour brutalité policière.

Selon M. Bhageeruth, alors qu'il circulait à bord de son camion Isuzu blanc sur Nicolière Road en direction de Cemetery Road, il aurait interpellé un officier de police roulant à vive allure. L'échange aurait dégénéré lorsque le policier aurait mal réagi à ses reproches.

Le candidat déclare avoir été frappé à plusieurs reprises et projeté au sol, tandis que le policier aurait pris la clé de son véhicule avant de repartir avec un accompagnant.

Après avoir reçu des soins au PMOC Hospital, M. Bhageeruth demande que les images des caméras Safe City soient consultées pour éclaircir les faits.

La police confirme qu'une plainte a été enregistrée. L'officier impliqué a lui aussi porté plainte, notamment pour outrage et conduite dangereuse. L'enquête se poursuit pour déterminer ce qui s'est passé.

