Ile Maurice: Le CEB se modernise pour les grandes entreprises

27 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

Le CEB a actualisé son dispositif dans le cadre du Renewable Energy (RE) Scheme, destiné aux clients commerciaux de grande envergure enregistrés sous les codes tarifaires 225 et 225A. Cette révision leur permet désormais de produire de l'énergie renouvelable afin de compenser leur consommation.

Le nouveau R E Scheme inclut un système de stockage d'énergie par batterie ainsi qu'une option de tarification basée sur l'heure d'utilisation (Time-of-Use Tariff). Le dispositif permet aux clients commerciaux - tels que les centres commerciaux, banques et hôtels - la possibilité de choisir entre le Gross-Metering et le Quasi-Net-Metering, cette dernière option intégrant une structure tarifaire décomposée selon l'heure d'utilisation.

Désormais, l'installation d'un système de stockage d'énergie par batterie, sur site ou hors site, sera obligatoire pour tous les abonnés du nouveau scheme. Ce dispositif permettra de mieux gérer et de compenser la demande de pointe en électricité, tout en offrant aux consommateurs la possibilité de participer aux programmes de gestion de la demande.

Lors de la première phase du scheme, le CEB prévoit d'accueillir des projets photovoltaïques d'une capacité totale de 70 mégawatts (MW), accompagnés d'au moins 11,5 MW de systèmes de stockage de batterie.

