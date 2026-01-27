Ile Maurice: Pravind Jugnauth sollicite des précisions de la FCC

Pravind Jugnauth a comparu une nouvelle fois ce mardi 27 janvier devant la Cour de district de Pamplemousses dans le cadre de l'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) relative à la saisie de valises contenant Rs 113,8 millions en espèces.

L'audience, essentiellement procédurale, a été marquée par une motion présentée par son avocat, Me Raouf Gulbul. La défense a demandé à la FCC de fournir à son client une liste claire des personnes considérées comme suspects ou témoins dans cette affaire, afin de lui permettre de respecter strictement l'une des conditions de sa remise en liberté conditionnelle, à savoir l'interdiction d'interférer, directement ou indirectement, avec un témoin.

Devant la cour, Me Gulbul a fait valoir que son client est une personnalité publique, ancien Premier ministre, amenée à rencontrer quotidiennement un grand nombre de personnes dans le cadre de ses activités sociales et politiques. Dans ces conditions, a-t-il soutenu, il devient difficile pour Pravind Jugnauth de savoir qui, parmi ses interlocuteurs, pourrait être concerné par l'enquête en cours.

«Mon client souhaite pleinement se conformer aux conditions imposées par la cour», a plaidé l'avocat, ajoutant que l'absence de liste officielle crée une zone d'incertitude susceptible d'exposer son client à une violation involontaire de ses obligations judiciaires.

La demande vise ainsi à obtenir de la FCC une clarification formelle, afin d'éviter tout malentendu et de garantir que Pravind Jugnauth puisse continuer à vaquer à ses activités publiques sans risquer d'entraver l'enquête.

L'affaire, qui porte sur un présumé blanchiment d'argent après la découverte de plusieurs valises remplies de liquidités totalisant Rs 113,8 millions, demeure au stade de l'enquête. Aucune charge formelle n'a encore été retenue contre l'ancien chef du gouvernement.

La cour a pris note de la motion et renvoyé l'affaire au 26 février, le temps pour la FCC de se positionner sur la demande de la défense.